O presidente executivo da EDP, António Mexia, admitiu que hoje que a Central de Sines pode fechar "bastante antes de 2025" devido ao aumento da carga fiscal aplicada às centrais a carvão, realçando que terá "impacto na economia da região".

Em conferência de imprensa de apresentação de resultados, António Mexia afirmou que "foram introduzidas medidas que penalizam as centrais a carvão que eventualmente vão levar ao encerramento antes do previsto da Central de Sines", referindo ao fim da isenção do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) e introdução de uma taxa de carbono.

"É fundamental gerir este modelo de transição para que não se criem desequilíbrios competitivos", argumentou António Mexia, aludindo à diferença de políticas entre Portugal e Espanha face às centrais a carvão.