Festival

Estónia como país convidado e o mais recente cinema de animação português são os destaques no 18º Monstra - Festival de Animação de Lisboa, de 8 a 18 de março.

A 18ª edição do Monstra – Festival de Animação de Lisboa decorre de 8 a 18 de março, com mais de 500 filmes para crianças e adultos, a exibir sobretudo no cinema São Jorge, em Lisboa – embora estejam também previstas sessões na Cinemateca, no Cinema Ideal, e ainda exposições no Museu da Marioneta.

Na edição deste ano será a Estónia o país convidado – a primeira nação europeia a fazer filmes em estereoscopia – com a exibição de 140 obras daquele país e a presença de realizadores como Priit Parn, Kaspar Jancis e Priit Tender.

O Monstra 2018 ficará ainda marcado pela antestreia de Early Man – A Idade da Pedra, do premiado autor Nick Park, o cineasta resposável por clássicos da animação como A Ovelha Choné ou Wallace & Gromit: A maldição do coelho homem, que estará em Lisboa.

Do cinema português, farão parte da programação obras como Os 4 estados da matéria, ‘debut’ de Miguel Pires de Matos; e mais de dez produções em competição, nomeadamente de André Ruivo, Joana Toste, Catarina Sobral, Marta Monteiro e Paulo Patrício.

Da competição de longas-metragens fazem ainda parte, por exemplo, The Breadwinner, filme de Nora Twomey nomeado para os Óscares; Have a nice day, do chinês Liu Jian; e The Oddsockeaters, da checa Galina Miklinova.

Por fim, e como é tradição, este ano o festival volta a ter um programa específico para os mais novos, o Monstrinha, com filmes repartidos por vários níveis de ensino, dos três aos 13 anos.