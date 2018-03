Férias

Acha que se ia aborrecer de morte se passasse sete dias fechado num barco? Se pensa assim é porque ainda não conhece um navio de cruzeiros da nova geração, onde está tudo pensado ao ínfimo detalhe.

Aquela ideia de que um cruzeiro é a típica viagem destinada a seniores não podia estar mais ultrapassada. Pelo menos segundo o conceito proposto pela MSC num dos seus navios mais recentes, o Seaside, preparado para corresponder às expetativas de toda a família.

Desde logo pelo tipo de alojamento. Além da oferta de luxo – com um ‘deck’ privado de 1600 m² ou suites –, o Seaside apresenta camarotes flexíveis com capacidade até 10 pessoas, o que é ideal para grupos.

Mas é ao nível do entretenimento que se nota a preocupação para agradar a miúdos e graúdos. Trata-se de um navio com seis salas dedicadas às crianças (consoante a sua idade), serviço de babysitter e um parque aquático com cinco atrações.

A zona de entretenimento inclui um simulador de F1, jogos arcade, cinema XD e uma pista de bowling. Mas a grande atração será a sala de teatro (com 934 lugares sentados), com 7 espetáculos e sessões de cinema.

Para que as refeições não sejam um problema, pode optar por 11 espaços diferentes, nomeadamente 2 buffets que funcionam 20 horas por dia e que são de livre acesso. Pagos à parte, há ainda cinco restaurantes de especialidade – da visita que fez, o Destak salienta a cozinha de mercado asiático, conceito desenvolvido com o chef mundialmente famoso Roy Yamaguchi.

O Seaside vai navegar pelas Caraíbas, estando concebido para aproveitar o sol ao máximo. A ampla ‘promenade’, duas passadeiras com chão em vidro e os elevadores panorâmicos proporcionam vistas deslumbrantes.

EM NÚMEROS

323 metros é o comprimento do MSC Seaside (72 m de altura)

5119 passageiros que podem ser instalados em 2067 camarotes

1413 tripulantes asseguram o serviço ao longo de 24 horas por dia

300 marcas de topo disponíveis, com descontos médios de 15%