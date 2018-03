Mau Tempo

A Proteção Civil registou entre as 18:00 de terça-feira e as 20:00 de quinta-feira 1.157 ocorrências devido ao mau tempo em Portugal continental, com a agitação marítima a ser uma preocupação para as próximas horas.

"A situação ao longo da noite foi mais tranquila do que durante a tarde, com uma diminuição das ocorrências. Até às 20:00 de quinta-feira foram registadas 1157 ocorrências, cujas principais foram quedas de árvores, limpezas de vias devido à queda de neve, quedas de estruturas e inundações, incluindo alguns galgamentos costeiros", disse fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Segundo a ANPC, Lisboa foi o distrito com mais ocorrências, registando 179, enquanto Viseu teve 167 ocorrências e Faro 132.