Especialistas de vários países lusófonos reúnem-se na próxima semana em Díli para debater a organização e gestão da justiça criminal, no âmbito de um projeto de apoio ao reforço setorial timorense, informaram os organizadores.

A conferência internacional, apoiada pela União Europeia e o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e que decorre na próxima terça-feira em Díli, é organizada em parceira com o Tribunal de Recurso de Timor-Leste.

"Face à necessidade de se encontrarem respostas rápidas, eficazes, concertadas e economicamente sustentáveis no modo como se investigam e julgam os crimes, o debate irá incidir no reforço dos mecanismos e das estruturas de governação, organização e gestão da justiça criminal, desde o nível cimeiro da estratégia do governo e das políticas públicas, às próprias tarefas investigatórias, probatórias e jurisdicionais", explicam os promotores do encontro.