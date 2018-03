Mau tempo

A Marginal está encerrada desde a 01:10, entre Paço de Arcos e o Alto da Boa Viagem (sentido Cascais-Lisboa) e as autoridades estão a avaliar o possível fecho da estrada no sentido contrário, disse fonte da Câmara de Oeiras.

"A Marginal foi fechada à 01:10, no mesmo local que na quinta-feira", devido à agitação marítima, disse à Lusa fonte da autarquia.

As autoridades estão a avaliar o "possível encerramento no sentido contrário, porque [a situação] está mesmo muito agreste", com a aproximação da preia-mar, pelas 03:00, referiu.