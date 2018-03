Actualidade

Em média, registaram-se 21 mortes violentas por dia em janeiro passado na cidade brasileira do Rio de Janeiro, onde uma grave crise de segurança levou o Governo a ceder o controlo ao exército, informaram fontes oficiais.

No primeiro mês do ano, o número de homicídios no Rio chegou aos 649, mais 7,6% em comparação com janeiro de 2017, segundo dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do governo regional.

As mortes em confrontos entre supostos criminosos e a polícia aumentaram para as 154, entre elas as de seis agentes, face às 98 mortes em janeiro do ano passado.