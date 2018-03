Actualidade

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padirmo López, condenou esta quinta-feira a existência de grupos armados afetos ao regime, a quem acusou de interpretarem mal o poder popular da revolução bolivariana.

"Lamentavelmente, tenho visto como alguns agrupamentos que se fazem chamar de 'coletivos', com armas, brandindo as suas armas de guerra, com capuzes, interpretaram mal a mensagem do empoderamento do poder popular", disse o governante.

Vladimir Padrino López falava em Caracas, num encontro na Academia Militar do Exército Bolivariano, durante o qual convocou as Forças Armadas a participarem nos planos para garantir a segurança do material eleitoral, das assembleias de voto e do povo, nas eleições presidenciais previstas para 20 de maio.