Mau tempo

Uma estrada na zona ribeirinha do Seixal ficou alagada esta noite, coincidindo com o pico da maré, cerca das 03:00, mas a situação estava calma, disse à Lusa um responsável da proteção civil municipal.

As autoridades locais tinham alertado na quinta-feira à tarde para a possibilidade de cheias na zona baixa do concelho, no Núcleo Urbano Antigo, apelando à população para salvaguardar os bens, vedar as portas e desligar a eletricidade entre as 02:00 e as 04:00 de hoje, uma "situação que acabou por não se verificar", disse à Lusa Rui Pablo, coordenador no terreno da proteção civil do Seixal.

"Não há bens em risco", sublinhou.