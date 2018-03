Actualidade

O Tribunal Constitucional da Colômbia aprovou a Lei da Amnistia, parte fundamental do acordo de paz entre a antiga guerrilha das FARC e o Governo colombiano, garantindo segurança jurídica aos ex-combatentes.

O presidente do tribunal, Alejandro Linares, declarou que a maior parte dos artigos da Lei da Amnistia foram aprovados, com a exceção de algumas modificações pontuais introduzidas em vários pontos.

O ministro do Interior, Guillermo Rivera, aplaudiu a aprovação da lei, "a primeira de um conjunto de leis que foram aprovadas na aplicação do acordo de paz", e reconheceu o direito do Constitucional de estabelecer "uma série de condicionamentos" para garantir "os direitos das vítimas".