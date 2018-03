Actualidade

A quantidade de água armazenada em fevereiro desceu em nove bacias hidrográficas de Portugal continental e subiu em três, em comparação com o mês de janeiro, segundo o boletim de armazenamento de albufeiras já divulgado. (CORRIGE A SITUAÇÃO DAS BACIAS).

O boletim do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) indica que das 60 albufeiras monitorizadas, cinco apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total, mas 23 têm disponibilidades inferiores a 40%.

De acordo com o SNIRH, a bacia que apresenta menor capacidade de armazenamento é a do Sado com 29%, uma subida ligeira em relação ao mês de janeiro (27%).