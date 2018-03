Mau tempo

O arquipélago da Madeira vai continuar até ao final do dia de sábado com agitação marítima e vento forte, que hoje pode chegar aos 130 quilómetros por hora nas terras altas, segundo a meteorologista Maria João Frada.

A meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou hoje à Lusa que até ao início da manhã o vento vai soprar forte com rajadas até aos 90 quilómetros por hora, sendo de 130 quilómetros por hora nas terras altas.

"A partir de amanhã [sábado] há uma tendência para diminuir, mas ainda será moderado a forte. Vai reduzir a rajada para os 70 quilómetros e nas regiões montanhosas de 100/110 quilómetros por hora", disse.