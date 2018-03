Actualidade

A presidente da Câmara de Tomar disse hoje à Lusa que pediu uma audiência com caráter de urgência ao ministro do Ambiente porque os episódios de poluição no rio Nabão se repetem "há vários anos e urge identificar as suas origens".

Anabela Freitas disse à Lusa que as descargas poluentes no rio em momentos de aumento de caudal têm sido "recorrentes", tendo a situação ocorrida na quinta-feira sido "por demais evidente", pela dimensão que assumiu durante o dia e pelo agravamento registado à noite.

A autarca disse à Lusa que a poluição não é hoje tão visível, porque devido à subida do caudal do rio foram abertas as comportas, adiantando que o próprio município recolheu amostras para análise num laboratório certificado e que, depois da queixa apresentada junto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), esta enviou igualmente inspetores para o terreno.