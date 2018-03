Mau tempo

A ponte pedonal sobre o rio Mondego localizada na praia fluvial de Palheiros e Zorro, em Torres do Mondego, no concelho de Coimbra, foi hoje danificada pela subida da água do rio, que a deixou sem condições de utilização.

A travessia, em madeira, "partiu na zona central" e ficou sem condições de utilização, estando já encerrada, disse à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Torres do Mondego, Paulo Cardoso.

A estrutura não foi, no entanto, "arrastada pelas águas", ao contrário daquilo que já sucedeu noutros invernos, disse o autarca, admitindo que se "o nível da água não subir muito", a ponte poder-se-á manter ali e ser recuperada.