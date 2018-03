Actualidade

A ex-presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) lamentou hoje a aprovação do diploma sobre o financiamento partidário antevendo processos de fiscalização mais difíceis e reiterando que se mantêm "pontos críticos".

O parlamento aprovou hoje em votação final global o diploma que altera o financiamento dos partidos políticos com maioria absoluta de 192 deputados, mantendo a isenção do IVA limitada à divulgação da mensagem política.

O diploma foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, PS, BE, PEV e PCP, os votos contra do CDS-PP e PAN e a abstenção dos deputados eleitos pelo PS Helena Roseta e Paulo Trigo Pereira.