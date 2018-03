Actualidade

Coimbra recebe, pela primeira vez, o IV Congresso Ibérico de Terapia Familiar, que vai decorrer de 25 a 27 de outubro para refletir sobre as crises e os desafios que as famílias e comunidades se confrontam diariamente.

"Este encontro representa um espaço de divulgação e desenvolvimento do projeto ibérico de desenvolvimento da investigação, práticas e modelos de intervenção e formação de profissionais, com base na abordagem sistémica", disse hoje Joana Sequeira, da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar (SPTF), na apresentação do evento.

Segundo a coordenadora da delegação Centro da SPTF, algumas das abordagens do congresso, que deverá reunir 400 a 500 participantes de várias áreas, focam-se muito no trabalho realizado com as famílias, "numa abordagem multidisciplinar".