Actualidade

O Tribunal Constitucional (TC) indeferiu a reclamação apresentada pelo presidente da Câmara de Aljezur (Algarve), José Amarelinho, condenado à perda de mandato autárquico, mantendo a decisão de primeira instância já confirmada pelo Tribunal da Relação de Évora.

O acórdão do TC, datado de 22 de fevereiro e a que a agência Lusa teve hoje acesso, refere que as reclamações "nada acrescentam às questões de admissibilidade dos recursos já apreciados na decisão sumária", além de não ter sido previamente suscitada nenhuma "questão de inconstitucionalidade com adequada dimensão normativa".

Contactado pela Lusa, José Amarelinho remeteu para o início da próxima semana uma declaração sobre a decisão de indeferimento.