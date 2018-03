Actualidade

A Assembleia Municipal de Santarém vai realizar, no dia 28, uma sessão extraordinária dedicada aos problemas do rio Tejo que contará com a presença do ministro do Ambiente, disse hoje à Lusa o presidente daquele órgão autárquico.

Joaquim Neto referiu que o ministro João Matos Fernandes aceitou o convite que lhe foi feito no final de 2017 pela conferência de líderes da Assembleia Municipal de Santarém, ainda antes da "crise maior" de poluição ocorrida em janeiro no Tejo, com o objetivo de fazer o ponto de situação passados dois anos sobre a sessão extraordinária que teve o rio como tema e da qual havia ficado a expectativa de "melhoras".

Para a sessão agendada para o próximo dia 28, a Assembleia Municipal de Santarém convidou ainda os vários organismos com responsabilidades de fiscalização, como a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) e o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR.