Mais de 87.000 alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) frequentam as escolas regulares neste ano letivo, mais 5.000 do que no anterior, segundo da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC).

Segundo os números da DGEEC, são 87.081 os alunos com NEE inscritos no ano letivo 2017/2018, a maior parte (68.465) no Ensino Básico.

Do total de alunos com NEE no pré-escolar, ensino básico e secundário nas escolas regulares, quase 80% (76.031) estão no ensino público. O ensino privado acolhe 11.050 alunos com necessidades educativas especiais.