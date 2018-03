Actualidade

O Tribunal de Contas (TdC) negou hoje ter chumbado a municipalização da Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) do Porto, contrariando as justificações dadas pela Câmara para propor avocar as competências da empresa detida maioritariamente pelo Estado.

"Não houve uma decisão de recusa de visto [à municipalização da SRU]. O TdC não se pronunciou sobre o mérito do contrato, pois foi enviado ao Tribunal o mesmo contrato sobre o qual já se tinha pronunciado no passado", indicou fonte oficial do TdC, em resposta a um pedido de esclarecimentos da Lusa sobre a proposta que vai ser votada na reunião camarária de terça-feira para a Câmara do Porto "avocar todas as competências do município delegadas na SRU".

No seu portal de notícias, a autarquia indica que a decisão surge após a "recusa do visto do TdC", conhecida na quinta-feira, ao passo que a proposta camarária, com a mesma data, refere que "entendeu o TdC não conhecer o mérito" do "novo enquadramento jurídico" do processo, "por alegadamente considerar verificada a exceção de caso julgado".