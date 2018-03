Actualidade

O homem acusado de atropelar mortalmente o adepto italiano Marco Ficini, junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, em abril do ano passado, vai ser "libertado de imediato", disse hoje à agência Lusa o seu advogado.

Carlos Melo Alves disse que Luís Pina, em prisão preventiva desde 29 de abril, "vai ser libertado de imediato", porque não foi proferida decisão instrutória no prazo máximo de dez meses, após a data em que lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Esse prazo de dez meses terminou na quinta-feira, 01 de março, e a instrução - fase facultativa e que visa confirmar a acusação do Ministério Público ou o arquivamento do processo --, requerida pelo arguido, só começa em 20 de março no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.