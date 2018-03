Actualidade

O avançado Gonçalo Paciência é a grande novidade no 'onze' do FC Porto frente ao Sporting, que se apresenta com Bryan Ruiz no apoio ao ponta de lança, no 'clássico' da 25.ª jornada da I Liga de futebol.

As duas formações apresentam-se com muitas baixas, com o FC Porto a não ter Alex Telles, Danilo e Soares e a prescindir de Ricardo, Corona e Aboubakar, todos suplentes, e o Sporting a apresentar-se desfalcado de Bas Dost, Gelson Martins e Piccini.

Nos 'dragões', Sérgio Conceição manteve Maxi Pereira e Dalot nas laterais e chamou Gonçalo Paciência, que se estreia como titular, para fazer face à saída do lesionado Soares.