O treinador do Benfica afirmou hoje não estar "muito preocupado" com o 'clássico' FC Porto-Sporting e frisou que "o jogo da jornada" 25 da I Liga portuguesa de futebol é a receção dos 'encarnados' ao Marítimo.

"Não estou muito preocupado com o 'clássico'. Obviamente que é um jogo mediático, mas, para nós, o jogo da jornada é o Benfica-Marítimo e, na próxima jornada, será o Benfica-Aves, e por aí adiante. Não vale de nada pensar por antecipação. Vamos preparar o jogo da mesma maneira. Depois de amanhã [domingo], sim, haverá um novo contexto. Até lá, não é algo que me preocupe", disse, em conferência de imprensa.

O técnico fazia a antevisão do encontro de sábado, frente aos madeirenses, no Estádio da Luz, considerando que o embate será mais uma "final" para as 'águias', que ocupam o segundo lugar do campeonato, com os mesmos 59 pontos do Sporting, terceiro, e a cinco do líder FC Porto.