Actualidade

A inclusão de Douglas, por troca com Willock, constitui a única novidade no lote de 20 convocados por Rui Vitória para a receção no sábado do Benfica ao Marítimo, em jogo da 25.ª jornada da I Liga de futebol.

De resto, o técnico 'encarnado' manteve os restantes 19 jogadores que foram vencer na ronda anterior a casa do Paços de Ferreira por 3-1, sendo que ainda não pode contar com os lesionados Krovinovic e Salvio.

O Benfica, segundo classificado com 59 pontos, recebe, pelas 18:15 de sábado, o Marítimo, oitavo com 33, em jogo da 25.ª jornada da prova.