Actualidade

Jeanne Balibar venceu hoje o César de melhor atriz do cinema francês pela sua interpretação no filme "Barbara", baseado na vida da cantora com o mesmo nome e que foi realizado por Mathieu Amalric.

Na sua primeira nomeação, Jeanne Balibar superou rivais de peso como Juliette Binoche, Emmanuelle Devos ou Charlotte Gainsbourg, numa noite que ficou marcada pela reivindicação da luta contra os abusos de mulheres.

Jeanne Balibar enalteceu o trabalho das atrizes e assegurou que "o silêncio é igual à morte".