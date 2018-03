Futebol

Declarações no final do encontro FC Porto-Sporting (2-1), da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado na sexta-feira:

- Sérgio Conceição (treinador do FC Porto): "No nosso balneário, não temos um quadro com os pontos que faltam e pontos que podemos perder. Olhamos para os jogos que nos aparecem, preparamos cada um sabendo que, à medida que se vai aproximando o fim do campeonato, são autenticas finais.

Acho que os três que lutam pelo título vão perder pontos até final. O Sporting não está fora da luta pelo título. Acho que vamos ter uma luta até ao fim. Sinceramente, hoje no Sporting - deixo uma palavra de apreço - notou-se nos jogadores um estofo que normalmente têm as equipas que lutam verdadeiramente pelos campeonatos. Ambição e determinação por parte dos jogadores. O Sporting vai estar na luta até ao fim e ficou provado pelo bom jogo contra uma grande equipa, que é a nossa. É o que sinto. Vai haver luta a três até ao fim. É verdade que estamos em situação privilegiada em relação ao Sporting? É claro que sim!