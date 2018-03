Actualidade

Ataques contra Capacetes Azuis ocorridos em 2017 na República Democrática do Congo (RDCongo) e que fizeram, por exemplo, a 07 de dezembro 15 mortos tanzanianos evidenciaram várias "falhas" no treino e no dispositivo da ONU, reconheceu na sexta-feira a organização.

Citando as conclusões de um inquérito conduzido por um funcionário russo, Dimitri Titov, a ONU confirma em comunicado que aquele ataque foi cometido por combatentes do grupo das Forças Democráticas Aliadas (ADF), um grupo armado ugandês muçulmano, ativo no Kivu do Norte, fronteiriço com o Uganda.

O ataque perpetrado contra a Missão das Nações Unidas no Congo (MONUSCO) a 07 de dezembro foi o mais grave efetuado contra Capacetes Azuis em todo o mundo nos últimos 24 anos.