A diocese de Luena, no leste de Angola, apostou no fornecimento de energia solar aos equipamentos paroquiais para fazer face à falta de eletricidade da rede pública.

Com uma área de 223.023 quilómetros quadrados, mas pouco mais de 800.000 habitantes, a imensidão de uma província em que as sedes de alguns municípios chegam a distar 600 quilómetros da capital, o bispo católico Tirso Blanco, que lidera a diocese da província do Moxico há 10 anos, resolveu apostar em painéis solares.

"Pelo menos ajuda a minimizar as dificuldades", diz à Lusa o bispo argentino que lidera a diocese da maior província angolana, por onde já tinha passado entre 1986 e 1991.