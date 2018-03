Actualidade

Os Estados Unidos anunciaram hoje a redução definitiva da sua presença diplomática em Cuba, confirmando uma decisão provisória tomada após uma série de misteriosos ataques com frequências acústicas contra diplomatas norte-americanos.

Washington chamou no fim de setembro mais de metade do pessoal da sua embaixada em Havana, que funciona desde então com um número muito reduzido de empregados, e mesmo as famílias dos diplomatas que ficaram tiveram de abandonar a ilha das Caraíbas.

Mas esta decisão administrativa era apenas temporária e o seu prazo expiraria no domingo, razão pela qual o departamento de Estado norte-americano indicou em comunicado que, a partir de segunda-feira, um novo "estatuto permanente" entrará em vigor.