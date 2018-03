Actualidade

Jinnews, a única publicação digital na Turquia cuja redação é constituída apenas por mulheres, luta pela sobrevivência, depois de já ter sido encerrada duas vezes e proibida de publicar sete vezes por "propaganda terrorista".

As autoridades acusam a Jinnews, que publica em várias línguas, entre as quais turco, curdo e inglês, de fazer propaganda para o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), um organismo classificado como terrorista por Ancara e seus aliados ocidentais.

Seis inquéritos foram abertos em tribunais por todo o país, mas a Jinnews defende-se rejeitando qualquer "propaganda terrorista" e afirmando que o conteúdo das suas publicações resulta apenas da liberdade de imprensa.