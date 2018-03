Actualidade

As conselheiras das Comunidades Portuguesas na Austrália vão tentar obter apoios adicionais para o ensino do português durante a visita ao país do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.

O governante português começa no domingo em Sydney uma visita de mais de uma semana a Austrália e Nova Zelândia, acompanhado do presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos.

Silvia Renda, uma das duas conselheiras das Comunidades Portuguesas na Austrália, disse à Lusa que a presença de Luís Faro Ramos na comitiva torna o debate sobre esse assunto ainda mais oportuno.