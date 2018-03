Actualidade

A 132.ª assembleia geral do International Board (IFAB) aprovou hoje por unanimidade a introdução do vídeoárbitro nas leis do futebol, o que deverá ter consequência imediata a sua utilização no Mundial de 2018.

Depois desta decisão, a FIFA, cujo líder Gianni Infantino preside ao IFAB, deverá dar 'luz verde' ao VAR a 16 de março, em Bogotá, na Colômbia.

Infantino já havia afirmado em várias ocasiões ser favorável à utilização do videoárbitro no futebol, para rever "erros claros dos árbitros, envolvendo golos, grandes penalidades, cartões vermelhos e identidades trocadas".