Atletismo/Mundiais

O português Tsanko Arnaudov foi hoje 12.º classificado no lançamento de peso dos Mundiais de atletismo de pista coberta, a decorrer em Birmingham, Inglaterra, ao ficar-se por 19,93 metros.

O lançador do Benfica só conseguiu um lançamento válido, em três tentativas, e ficou muito aquém da sua melhor marca do ano, e recorde nacional, os 21,27 metros alcançados em Pombal, a 18 de fevereiro, no campeonato nacional de clubes.

Para aceder aos últimos três lançamentos, o que não conseguiu, Arnaudov precisava de ter feito melhor do que 20,96 metros.