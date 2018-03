Actualidade

A vereadora da CDU da Câmara do Porto, Ilda Figueiredo, pediu hoje ao autarca Rui Moreira uma "intervenção urgente" e "eficaz" no Bairro Social da Arrábida, onde há 15 casas camarárias ao abandono e algumas vandalizadas.

"Impõem-se que a Câmara intervenha urgentemente para evitar que a degradação das casas camarárias continue. Intervenha das formas que entender melhor, mas intervenha eficazmente e rapidamente de forma a dar garantia às dezenas de famílias que vivem no bairro em boas condições, mas que neste momento se sentem inseguras por falta desta intervenção da Câmara [do Porto] no seu próprio património", declarou à agência Lusa Ilda Figueiredo, no final desta manhã, após uma visita ao Bairro Social da Arrábida para ouvir os moradores daquela zona.

A vereadora da CDU na Câmara do Porto descreve que o bairro, que foi construído há cerca de 50 anos, aquando da construção da Ponte da Arrábida, apresenta-se com 15 casas do património da Câmara do Porto que estão ao abandono e vandalizadas e que os moradores sentem medo de ali viverem.