Actualidade

O CDS-PP vai pedir a apreciação parlamentar urgente do diploma sobre os concursos de professores, promulgado pelo Presidente da República, por considerar que mantém injustiças nas colocações, disse hoje à agência Lusa a deputada Ana Rita Bessa.

O PSD também apresentou um pedido de apreciação com caráter urgente, pelo que a discussão poderá ocorrer este mês.

De acordo com Ana Rita Bessa, o diploma tem várias questões, mas todos os partidos, à exceção do PS, entendem que não resolve o problema das colocações que levaram a um movimento de protesto dos professores no ano passado.