Actualidade

O Presidente da República agradeceu hoje o contributo da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a "construção da justiça e da solidariedade social" em Portugal, numa visita em que assinalou a partilha de valores comuns.

"Eu agradeci a esta Igreja o contributo que tem dado no domínio da construção da justiça, da solidariedade social para um Portugal mais humano, mais fraterno e mais solidário, um agradecimento de todos os portugueses", afirmou.

No final de uma visita à Igreja Adventista do Sétimo Dia - Lisboa Central, em que assistiu à celebração religiosa - Marcelo Rebelo de Sousa justificou que tem assumido como princípio do seu mandato a "proximidade não apenas em relação às pessoas, mas também às comunidades religiosas como àqueles que não tem crença ou fé".