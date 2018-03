Actualidade

O jogo entre o Real Massamá e o Nacional, da 27.ª jornada da II Liga, que teria lugar na manhã (11:15) de domingo, foi hoje adiado, uma vez que a equipa insular não conseguiu viajar para Lisboa.

O mau tempo que se faz sentir na Região Autónoma, sobretudo o vento forte, fez com que a transportadora aérea nacional tivesse decidido "anular todos os voos previstos para hoje", inviabilizando, assim, a deslocação da comitiva madeirense para Lisboa, informou à agência Lusa, Saturnino Sousa, diretor de comunicação do emblema da Choupana.

A Liga e o Real Massamá foram, entretanto, avisados de que o Nacional não iria comparecer em Massamá, no domingo, pelo que se espera agora um acordo entre as partes para o reagendamento do jogo.