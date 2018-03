Actualidade

O FC Porto voltou hoje ao trabalho, horas depois de vencer em casa o Sporting por 2-1, na 25.ª jornada da I Liga de futebol, sem Marega, que se lesionou na parte final do embate com os 'leões'.

De acordo com o boletim clínico dos 'dragões', o avançado maliano, melhor marcador da equipa no campeonato, com 19 golos, fez apenas "tratamento", depois de sofrer uma "rotura muscular na face posterior da coxa direita".

A três dias do embate no reduto do Liverpool, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, também estiveram ausentes Alex Telles e Soares, ambos em "tratamento", e Danilo, que fez "tratamento e trabalho de ginásio".