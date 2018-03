Actualidade

O trânsito está cortado no túnel da avenida Infante Dom Henrique, em Lisboa, devido a cinco acidentes distintos ocorridos entre as 14:30 e as 14:50, disse hoje à agência Lusa fonte da PSP.

Um menor sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi transportado para o Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, segundo a mesma fonte.

O trânsito está a ser desviado para a praça José Queiroz.