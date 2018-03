Actualidade

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) decidiu hoje realizar uma greve nacional a 10, 11 e 12 de abril, para a qual procurará o envolvimento de todas as associações médicas, disse à agência Lusa fonte da estrutura.

Está também prevista uma manifestação em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa, a 10 de abril.

A estrutura vai agora procurar o apoio do Fórum Médico, uma plataforma que reúne todas as associações médicas, afirmou João Proença, o novo presidente da comissão executiva da FNAM, no final de uma reunião do Conselho Nacional, em Coimbra.