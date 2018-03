Venezuela

O Governo venezuelano condenou hoje a decisão do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de prorrogar a vigência de um decreto do seu antecessor, Barack Obama, que considera a Venezuela uma "ameaça invulgar e extraordinária" para a segurança interna norte-americana.

"A Venezuela nunca invadiu nem bombardeou outros povos, carece de armas de destruição maciça, não tem bases militares distribuídas à volta do mundo, nem possui o maior orçamento militar da história da humanidade, pelo que mal poderia considerar-se uma ameaça contra qualquer Estado", explica em comunicado o Ministério de Relações Exteriores venezuelano.

O documento, divulgado em Caracas, acusa os Estados Unidos de terem prorrogado o decreto "com o objetivo único de promover e justificar o derrube do Governo legítimo e constitucionalmente eleito do Presidente Nicolás Maduro".