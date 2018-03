Actualidade

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, decidiu enviar proximamente a Pyongyang o diretor do Serviço Nacional de Informações (NIS), Suh Hoon, e o seu conselheiro de segurança, Chung Eui-yong, indicou hoje uma fonte governamental.

A Presidência sul-coreana vai anunciar oficialmente nas próximas horas os representantes de Moon para se deslocarem à capital norte-coreana com o objetivo de continuar a promover a aproximação entre as duas Coreias e iniciar um diálogo com os Estados Unidos.

Os altos responsáveis escolhidos, Suh e Chung, deverão viajar para a Coreia do Norte esta semana, revelou uma fonte presidencial hoje citada pela agência sul-coreana Yonhap.