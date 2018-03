Actualidade

A China "não ficará de braços cruzados" perante as ameaças dos Estados Unidos em matéria comercial, advertiu hoje um alto responsável chinês, após declarações cada vez mais insistentes do Presidente norte-americano, Donald Trump.

"A China não quer uma guerra comercial com os Estados Unidos, mas se os Estados Unidos adotarem medidas que prejudiquem os interesses chineses, a China não ficará de braços cruzados e tomará as medidas que se impõem", declarou à imprensa o porta-voz da Assembleia Nacional Popular (ANP), Zhang Yesui, na véspera da abertura da sessão plenária anual do parlamento chinês.

Trump fez subir ainda mais o tom das suas afirmações sobre uma guerra comercial na sexta-feira, ao ameaçar os parceiros comerciais dos Estados Unidos de "taxas recíprocas" sobre as suas importações, depois de ter visado no dia anterior as do alumínio e do aço.