Actualidade

Um sismo de magnitude 5 na escala aberta de Richter sacudiu hoje o oceano Pacífico ao largo de El Salvador, sem fazer vítimas ou danos materiais, segundo as autoridades.

O Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais salvadorenho (MARN) indicou que o sismo se registou no sábado, às 23:01 locais (05:01 de hoje em Lisboa), com epicentro localizado a 35 quilómetros a sul da praia El Tunco, no departamento de La Libertad, no centro do país, e uma profundidade focal de 54 quilómetros.

De acordo com o MARN, a intensidade do abalo sísmico foi de três na escala modificada de Mercalli no departamento da capital, San Salvador.