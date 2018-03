Actualidade

A China vai elaborar uma nova lei para "promover e proteger o investimento estrangeiro no país", com o objetivo de fomentar a abertura da sua economia, anunciou hoje o porta-voz da Assembleia Nacional Popular.

Zhang Yesui, porta-voz do órgão legislativo máximo do país, que inicia na segunda-feira o seu plenário anual, explicou que se reunificarão as três leis que atualmente existem para regular o investimento estrangeiro na China e será criada uma nova lei para alcançar quatro objetivos.

O primeiro objetivo será "desenvolvimento, benefício mútuo, estratégia e comércio de alta qualidade, bem como a liberalização e a facilitação do investimento", indicou o responsável.