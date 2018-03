Actualidade

Os paquistaneses elegeram pela primeira vez na sua história uma mulher da marginalizada minoria hindu para o senado, numa eleição em que um clérigo ligado aos talibãs foi derrotado.

Krishna Kumari, membro do Partido Popular do Paquistão, provém dos chamados "intocáveis", a mais baixa casta do sistema que ainda persiste no Paquistão e na vizinha Índia.

Ao mesmo tempo, Maulana Samiul Haq, mentor de vários líderes talibãs, não conseguiu ser eleito.