Actualidade

Os estudantes universitários em Luanda queixam-se do avultado valor das propinas e emolumentos, sobretudo em instituições privadas, e já preveem dificuldades no regular pagamento ao longo do ano académico cujas aulas arrancam segunda-feira, em todo o país.

Ouvidos pela agência Lusa numa ronda em algumas instituições públicas e privadas do ensino superior de Luanda, os estudantes apontaram também a "fraca qualidade de alguns docentes" como outro dos problemas que persistem no ensino universitário angolano.

Helder Tomás Capemba, que a partir de segunda-feira vai frequentar o 1.º ano do curso de Engenharia e Petróleos na Universidade Católica de Angola, admitiu que o ensino universitário em Angola ainda "carece de muitas melhorias".