O FC Porto vai ter pela frente na terça-feira uma missão mesmo impossível no que respeita ao apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, depois do 0-5 sofrido na receção ao Liverpool.

No mítico Anfield Road, os 'dragões', que tombaram em três de nove presenças nos 'oitavos', precisavam, no mínimo, de marcar cinco golos, o que, por si só, parece uma tarefa fora do alcance do conjunto comandado por Sérgio Conceição.

Assim, e olhando a realidade, resta aos 'dragões' tentarem um 'bonito', que seria sempre um triunfo ou uma igualdade, ou, pelo menos, não sofrerem nova goleada, que colocaria a eliminatória em números históricos.