Actualidade

A Proteção Civil Municipal de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, tem uma organização única no país, dispondo de um centro operacional com 'software' inovador de apoio à decisão e um conjunto vasto de equipamentos, disse fonte camarária.

"Temos a capacidade de prevenir, alertar e atuar com eficácia e rapidez. O sistema foi pensado para ter autonomia, poder articular-se com os bombeiros e GNR, e ajudar a resolver e debelar os problemas", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal, Emílio Torrão.

O Centro Operacional Municipal está localizado no extremo poente da vila, no recinto dos estaleiros municipais e dispõe de 'software' meteorológico e hidrométrico, entre outros equipamentos e programas informáticos de apoio ao planeamento e decisão, para além de uma rede própria de comunicações via rádio.