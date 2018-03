Actualidade

Um comboio intercidades que fazia a ligação de Guarda para Lisboa com 89 pessoas a bordo descarrilou hoje em Mortágua, não havendo para já feridos a registar, segundo informação da proteção civil e da empresa CP.

O descarrilamento aconteceu pelas 08:40 (hora de Lisboa) à entrada do túnel do Coval, em Mortágua, já depois da paragem em Santa Comba Dão, segundo as mesmas fontes.

A bordo seguiam 87 passageiros e duas pessoas da tripulação, não havendo feridos, disse fonte oficial da CP - Comboios de Portugal.